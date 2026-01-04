Nella serata di sabato 3 gennaio 2026, i dati di ascolto TV mostrano Pavarotti in replica con il 14,7%, seguito dallo speciale del TG1 con il 9,8%. Buoni risultati anche per il Circo di Montecarlo su Rai2, che ha raccolto il 10%. Su Rai1, il TG1 dedicato all’attacco USA al Venezuela ha attirato un pubblico significativo, confermando le preferenze degli spettatori per programmi di approfondimento e intrattenimento.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 TG1 – Attacco USA al Venezuela ha intrattenuto 1.538.000 spettatori pari al 9.8%. Su Canale5 la replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha raccolto davanti al video 1.655.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Festival del Circo di Montecarlo è la scelta di 1.353.000 spettatori pari al 10%. Su Italia1 Shrek terzo raduna 1.030.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 668.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Viaggio con Barbero conquista 419. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 3 Gennaio 2026. Vince Pavarotti in replica (14.7%), lo speciale del TG1 non va oltre il 9.8%, ottimo il Circo di Montecarlo su Rai2 (10%)

