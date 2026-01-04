Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di sabato 3 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la replica di Pavarotti come protagonista, con un ascolto del 14,7%. Su Rai1, il TG1 ha fornito aggiornamenti sull’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, raggiungendo il 9,8% di share. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori e l’offerta informativa e di intrattenimento della serata.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 TG1 – Attacco USA al Venezuela ha intrattenuto.000 spettatori, registrando uno share del %. Su Canale5, la replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2, il Festival del Circo di Montecarlo ha catturato l’attenzione di.000 spettatori pari al %. Su Italia1, il film Shrek Terzo è stato seguito da.000 spettatori (%). Su Rai3, La Città Ideale ha raggiunto.000 spettatori con uno share del %. Su Rete4, lo Speciale Quarta Repubblica ha totalizzato.000 spettatori (%). Su La7, In Viaggio con Barbero ha conquistato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Sabato 3 Gennaio 2026. Replica di Pavarotti leader della serata (14,7%), TG1 9,8%

Leggi anche: Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90

Leggi anche: Ascolti tv 3 gennaio 2026: Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela, Pavarotti – L’uomo che emoziona il mondo, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cambia la programmazione Rai del 3 gennaio per l'incendio a Crans Montana: speciali TG e approfondimenti; Ascolti tv ieri sabato 27 dicembre chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo e Shrek; Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time; Ascolti tv 2 gennaio, chi ha vinto tra Rai1 e Canale 5? Il verdetto (umiliante per...). Ottimo Quarto grado.

Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90 - Rai 1 con lo Speciale TG1 dedicato all'attacco USA in Venezuela ha sfidato Pavarotti 90 su Canale5 ... fanpage.it