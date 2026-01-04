Ascolti tv del 3 gennaio lo Speciale del TG1 o Pavarotti 90

Sabato 3 gennaio 2026, la programmazione di Rai1 ha previsto uno speciale del TG1 dedicato all’attacco degli USA al Venezuela, con aggiornamenti e approfondimenti sull’evento. In alternativa, su Rai2 è stato trasmesso il 47° Festival del Circo di Montecarlo, originariamente previsto. Non sono andati in onda né l’Programma tv né l’omaggio a Pavarotti. La serata si è concentrata su temi di attualità e cultura, offrendo un’informazione puntuale e dettagliata.

Cosa è andato in onda sabato sera 3 gennaio 2026: Rai1, al posto del 47° Festival del Circo di Montecarlo, ha dedicato uno speciale del TG1 all'attacco degli USA al Venezuela, con aggiornamenti e approfondimenti su quanto accaduto (il Festival è stato dirottato su Rai2). Su Rai3 abbiamo visto la rubrica La città ideale, dedicata al presente e al futuro. Cambio di programmazione anche per Rete4, con una puntata speciale di Quarta Repubblica al posto del film del 1991 con Roberto Benigni, ovvero Johnny Stecchino. Canale5 ha mandato in onda Pavarotti 90. L'uomo che emozionò i l mondo, evento condotto da Michelle Hunziker per celebrare i 90 anni dalla nascita del Maestro.

