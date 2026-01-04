Gli ascolti televisivi di sabato 3 gennaio 2026 mostrano un confronto tra le programmazioni di Rai 1 e Canale 5. In prima serata, lo speciale Tg1 dedicato al blitz statunitense contro il Venezuela si fronteggia con il film su Pavarotti, il tenore che ha emozionato il mondo. La serata si completa con programmi come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, mentre i dati Auditel forniscono un quadro dettagliato delle preferenze degli spettatori.

Ascolti tv sabato 3 gennaio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela ” contro “ Pavarotti – L’uomo che emoziona il mondo “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 3 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela vs Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo Auditel ieri sera, 3 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ascolti tv 3 gennaio 2026: Speciale Tg1 – Blitz Usa contro Venezuela, Pavarotti – L'uomo che emoziona il mondo, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

