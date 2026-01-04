Arriva l’aria artica per l’Epifania | maltempo e neve al Centro-Sud fino all’8 gennaio Bergamo resta ai margini
Un episodio di maltempo con aria artica interesserà il Centro-Sud fino all’8 gennaio. La saccatura proveniente dal Nord Europa ha formato una depressione sul Mediterraneo, portando venti intensi, calo delle temperature e precipitazioni nevose anche a quote basse tra Adriatico e regioni meridionali. Bergamo rimane ai margini di questa perturbazione, mentre le condizioni meteo si intensificano nelle aree più a sud.
METEO. Una nuova saccatura dal Nord Europa scava una depressione sul Mediterraneo: attesi vento forte, calo delle temperature e nevicate anche a bassa quota tra Adriatico e regioni meridionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Previsioni meteo, vortice invernale sull’Italia: arriva aria artica e neve
Leggi anche: Allerta meteo, cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania: gelo intenso al Nord, neve abbondante al Centro e al Sud
Il vento alza il livello di rischio poi arriva l’aria fredda dal Polo x.com
