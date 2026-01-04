Arriva l’aria artica per l’Epifania | maltempo e neve al Centro-Sud fino all’8 gennaio Bergamo resta ai margini

Un episodio di maltempo con aria artica interesserà il Centro-Sud fino all’8 gennaio. La saccatura proveniente dal Nord Europa ha formato una depressione sul Mediterraneo, portando venti intensi, calo delle temperature e precipitazioni nevose anche a quote basse tra Adriatico e regioni meridionali. Bergamo rimane ai margini di questa perturbazione, mentre le condizioni meteo si intensificano nelle aree più a sud.

