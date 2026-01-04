Arriva la prima perturbazione Befana con il freddo e neve a bassa quota

L’Italia si prepara all’arrivo della prima perturbazione della stagione, con l’ingresso della Befana e un calo delle temperature. Previste nevicate a bassa quota e condizioni di maltempo che interesseranno diverse regioni. Il cambiamento climatico si manifesta con precipitazioni e un abbassamento delle temperature, in particolare dalla prossima settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le eventuali criticità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il maltempo torna a bussare alle porte dell'Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di correnti via via più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa. Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1500 metri, localmente anche a quote inferiori sull'Appennino umbro-marchigiano.

Domenica arriva una prima perturbazione; Befana con freddo e neve a bassa quota, il punto di Gussoni - Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, oltre alle precipitazioni anche le temperature sono previste in brusco calo specie dalla prossima settimana. ilmeteo.it

Arriva la perturbazione della Befana - Una prima perturbazione è attesa già nella giornata di domenica 4 gennaio, con piogge battenti sulle regioni centrali e nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400- repubblica.it

