Arriva la Befana Piazza sguardi all’insù anche per lo show di fuoco

4 gen 2026

L’arrivo della Befana porta con sé tradizione e momenti di aggregazione. In città si svolgerà un pomeriggio dedicato a musica, spettacoli e fuochi d’artificio, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per condividere un’occasione speciale. Un evento pensato per vivere insieme questa festività, tra divertimento e senso di comunità, mantenendo viva la tradizione dell’Epifania.

L’Epifania ogni festa si porta via, così è importante celebrarla alla grande. Per l’occasione, in città è in programma un pomeriggio di festa, musica e spettacolo. Martedì 6 gennaio, a partire dalle 15, piazza Saffi ospiterà il magico evento che chiuderà ufficialmente la rassegna natalizia ‘Forlì che Brilla’: animazione e musica di Radio Bruno, poi la tradizionale calata della Befana, prevista intorno alle 16.15 dal palazzo comunale. La spettacolare discesa sarà realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco e si concluderà in piazza con la distribuzione di dolci e caramelle ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

