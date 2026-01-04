Arresto di Maduro | Firenze e Viareggio si mobilitano Sit-in contro gli Usa

A seguito dell’arresto di Nicolás Maduro e dell’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, cittadini, associazioni e collettivi studenteschi di Firenze e Viareggio hanno organizzato sit-in di protesta. Le manifestazioni mirano a esprimere solidarietà e a manifestare il proprio dissenso contro le azioni statunitensi, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana. L’iniziativa si inserisce in un più ampio movimento di mobilitazione contro le ingerenze esterne nel paese sudamericano.

FIRENZE – "Giù le mani dal Venezuela". Con questo slogan cittadini, associazioni e collettivi studenteschi si sono mobilitati in diverse città italiane davanti all'ambasciata ed ai consolati americani, dopo l'attacco degli Stati Uniti in Venezuela e l'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. A Firenze, con lo slogan "Yankee go home" e sulle note degli .

“Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri.” In questi giorni molti festeggiano l’arresto di Maduro come se fosse la liberazione definitiva di un popolo e, insieme, la “fine del comunismo”. Ma dietro - facebook.com facebook

