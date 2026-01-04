Un giovane di 21 anni di Carassai è stato arrestato in relazione a una rissa con coltellate avvenuta a San Benedetto durante la notte di Capodanno. L’uomo nega ogni coinvolgimento, affermando di non aver colpito nessuno, nonostante si sia ferito leggermente durante l’episodio. Le indagini continuano per chiarire l’accaduto e verificare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

"Non ho colpito nessuno". Ha respinto ogni accusa il 21enne di Carassai accusato di aver accoltellato due giovani la notte di Capodanno a San Benedetto nel corso di una rissa durante la quale lui stesso è rimasto ferito lievemente. Una difesa che non ha convinto, però, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli che ieri mattina ha confermato la detenzione nel carcere di Marino del ragazzo e convalidato il suo arresto operato dagli agenti del commissariato di San Benedetto alcune ore dal fatto, quando si è presentato autonomamente al pronto soccorso riferendo di essersi ferito in casa con un coltello da pane; versione che è stata confutata dal racconto delle vittime e di alcuni testimoni dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato per la rissa a coltellate. Il giovane nega: "Non ho colpito"

