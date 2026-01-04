Arrestato in Borgo Vittoria 68enne con 200 grammi di cocaina | non potrà più accedere ai servizi dell' area per 3 anni

Nella serata del 25 novembre, una volante dell'UPGSP ha fermato un'auto in corso Grosseto, a Borgo Vittoria. Durante il controllo, è stato arrestato un uomo di 68 anni trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina. L’uomo è stato sottoposto a provvedimento di divieto di accesso ai servizi dell’area per i prossimi tre anni. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga.

Era la sera del 25 novembre, una volante dell'UPGSP effettua un ordinario giro di controllo sul territorio in corso Grosseto: lo sguardo degli agenti viene catturato da un'auto. A bordo c'è un uomo che, vedendo la pattuglia, cambia atteggiamento, è sospetto e agitato. Fermato per un controllo.

