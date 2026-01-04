Ariano Irpino giochi e street food Aspettando la Befana
Ariano Irpino accoglie “Aspettando l’Epifania 2026”, un evento dedicato a giochi, street food e attività tradizionali, promosso dal Club Tuning Irpinia. Le giornate, il 4 e 5 gennaio in Via Tribunali presso il Palazzo degli Uffici, offrono momenti di intrattenimento, convivialità e solidarietà per tutta la famiglia, in un contesto che valorizza le tradizioni locali e il senso di comunità.
Ariano Irpino si prepara a vivere due giorni all'insegna della tradizione, del divertimento e della beneficenza con "Aspettando l'Epifania 2026", l'evento promosso dal Club Tuning Irpinia in programma il 4 e 5 gennaio in Via Tribunali, presso il Palazzo degli Uffici.La manifestazione offrirà un.
