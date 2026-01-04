Aria fredda di matrice artica in arrivo una settimana di temperature invernali

Una massa di aria fredda di origine artica sta interessando l’Italia, portando un calo delle temperature nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo, l’afflusso di aria fredda dal nord Europa determinerà condizioni invernali e un abbassamento dei valori termici, caratterizzando il clima della settimana e influenzando le giornate a venire.

Ci sarà una settimana di temperature invernali nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo, aria più fredda di matrice artica sta affluendo dal nord Europa verso l’Italia e condizionerà il tempo dei prossimi giorni accompagnandosi ad un ulteriore calo termico. Sulla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Aria fredda di matrice artica, in arrivo una settimana di temperature invernali Leggi anche: Capodanno gelido: aria artica in arrivo, temperature sotto zero anche in pianura Leggi anche: Meteo: inverno in arrivo con aria artica nel fine settimana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aria fredda dall’artico e bassa pressione dalla Spagna: maltempo e temperature giù, il meteo; Aria artica in arrivo sulla Campania: ecco che tempo farà a Capodanno a Napoli e in tutta la regione; Sole e freddo artico, da venerdì pioggia: le previsioni per Capodanno a Salerno e provincia; Freddo artico su Avellino: Capodanno con clima stabile e poche precipitazioni. Meteo: aria artica sull’Italia, piogge, temporali e calo termico. Neve in montagna - L’aria fredda di matrice artica, in discesa dalle latitudini nord europee, determinerà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. 98zero.com

Ponte della Befana col freddo. Le regioni alle prese col maltempo (e la neve) - Temperature in picchiata e vento sono le prime conseguenze ... today.it

Freddo e gelate di fine anno, poi dopo Capodanno risale la temperatura - METEO SINO AL 6 GENNAIO 2026, ANALISI E PREVISIONE Aria più fredda di matrice artica inizia a dilagare sull’Italia, avviando la fase di meteo ... msn.com

Aria fredda di matrice artica in arrivo in Sicilia

quando il vento ha smesso di soffiare... aria fredda, ma non gelida Nus (AO) gennaio 2025 - facebook.com facebook

Sono in arrivo correnti settentrionali che avvicineranno masse d'aria fredda alle Alpi. Oggi tempo soleggiato salvo qualche annuvolamento sulla cresta di confine orientale in giornata. In molte vallate soffierà vento da nord a tratti forte. Temperature massime tra x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.