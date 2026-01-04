Arezzo un weekend perfetto | amaranto di nuovo in testa e Ascoli lontano

Arezzo inizia il ritorno con una vittoria importante, assicurandosi il primo posto e allontanando l’Ascoli. Dopo una partita difficile a Forlì, conclusa con la vittoria in inferiorità numerica e un gol decisivo negli ultimi secondi, la squadra dimostra determinazione e solidità. Questo risultato rappresenta un passo avanti significativo nel cammino verso obiettivi importanti per la stagione.

L'Arezzo ottiene il massimo possibile da questa prima giornata di ritorno. La vittoria di ieri a Forlì, conquistata dopo una gara difficile, conclusa in inferiorità numerica e con la rete decisiva segnata a pochi secondi dal termine, è già di per sé una grande iniezione di fiducia. A questo si aggiunge la netta sconfitta dell'Ascoli a Piancastagnaio, che lascia i marchigiani a nove punti dall'Arezzo. Oggi, poi, la ciliegina sulla torta è arrivata con la sconfitta del Ravenna a Campobasso. Una gara tiratissima quella in Abruzzo, con le reti tutte nella ripresa: i padroni di casa passano in vantaggio con Gala, vengono raggiunti su rigore dopo pochi minuti, ma è ancora Gala, all'80', a firmare la sua doppietta personale e a regalare la vittoria ai rossoblù.

Mawuli, gol da sballo. L'Arezzo espugna Forlì con l'uomo in meno e torna in testa alla classifica - Venturi para un rigore di Petrelli ma poi viene battuto da Franzolini di testa. arezzonotizie.it

Cardiopalma Arezzo: gli amaranto sbancano Forlì allo scadere: 1-2 - Una vittoria da batticuore, che permette alla squadra di Bucchi di scavalcare il Ravenna e portarsi al comando a + 2 sui romagnoli ... lanazione.it

