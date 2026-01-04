Arezzo si ritrovano davanti la Vespa rubata | parte l' inseguimento

Arezzo, un episodio di furto di Vespa si è concluso con un inseguimento tra le strade della città. I ladri avevano sottratto la moto alla sorella di uno dei testimoni, che li ha riconosciuti mentre erano in fila al semaforo e ha dato l’allarme. La situazione ha portato a un tentativo di fermare i responsabili, dando luogo a un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine.

Avevano rubato la Vespa alla sorella e mentre erano in fila al semaforo se la sono visti passare davanti. Così è partito l'inseguimento per le vie del centro di Arezzo con la chiamata in diretta alla polizia. Il furto al tribunale e la cena in famiglia Le avevano rubato la Vespa a inizio gennaio mentre era parcheggiata in zona tribunale, ad Arezzo. Nel fine settimana la famiglia si era ritrovata a cena e lei, giù di morale, aveva proprio parlato del furto. Quando alcuni parenti se ne sono andati hanno deciso, prima di rientrare a casa, di fare un giro in centro. Una volta arrivati però all'altezza della stazione ferroviaria, a pochi passi da Corso Italia, si sono visti davanti la targa della Vespa rubata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, si ritrovano davanti la Vespa rubata: parte l'inseguimento Leggi anche: Massa di Somma, inseguimento da film: auto rubata si schianta sul guardrail Leggi anche: A bordo di un'auto rubata non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento in Fi-Pi-Li Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La magia del Natale in sella a una Vespa al Prato di Arezzo - La decima edizione della Città del Natale sarà arricchita dalla novità della baby- lanazione.it Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di Arezzo - Arezzo, 18 dicembre 2025 – Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze della città di Arezzo. lanazione.it Luci che si accendono, vetrine che brillano, comunità che si ritrovano Confcommercio Firenze–Arezzo augura a tutte le imprese associate e alle loro famiglie Buone Feste e Felice Anno Nuovo, con l’energia di chi crede nel lavoro, nel territorio e nel futuro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.