Ardea il sorpasso diventa tragedia | tre morti nello scontro frontale

L'incidente stradale avvenuto a Ardea, nel territorio di via Severiana, il 3 gennaio, ha causato tre vittime. Un sorpasso azzardato e una manovra improvvisa sono alla base dello scontro frontale che ha portato a una tragedia sulla strada. L'evento evidenzia l'importanza di rispettare le regole di circolazione per prevenire simili incidenti.

Un sorpasso azzardato, una manovra improvvisa e uno schianto devastante. È il quadro del grave incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 3 gennaio lungo la via Severiana, nel territorio di Ardea, sul litorale a sud di Roma. Il bilancio è drammatico: tre persone sono morte, mentre una quarta è ricoverata in condizioni critiche. L’impatto si è verificato poco dopo le 20, all’altezza di via Colli Marini, nella zona di Tor San Lorenzo. Due auto si sono scontrate frontalmente con una violenza tale da ridurre i veicoli a un ammasso di lamiere e rendere necessari lunghi interventi di soccorso. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Ardea, il sorpasso diventa tragedia: tre morti nello scontro frontale Leggi anche: Tragedia nella serata: scontro frontale ad Ardea. Pesantissimo il bilancio: tre morti ed un ferito grave… Leggi anche: Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ardea – Sorpasso fatale sulla via Severiana: tre morti e un ferito grave - Un sorpasso azzardato si è trasformato in una tragedia sulla via Severiana, ad Ardea. etrurianews.it

Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie - Terribile incidente ad Ardea: due automobili si sono scontrate. fanpage.it

Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo - Un sorpasso azzardato, poi lo schianto, micidiale con l'auto che sopraggiungeva in direzione opposta. msn.com

Ardea, il sorpasso azzardato e lo schianto: tre morti in un incidente - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.