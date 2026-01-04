Aquilonia presentazione del libro Radice Meridionale di Virgilio Caivano

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00, l’Aula Consiliare del Municipio di Aquilonia ospiterà la presentazione del libro “Radice Meridionale” di Virgilio Caivano. L’evento offre l’occasione per approfondire i temi trattati dall’autore e riflettere sulla realtà meridionale. La serata è rivolta a tutti coloro interessati a conoscere meglio le radici e le prospettive del Sud Italia.

