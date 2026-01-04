Aquila Con il Foligno finisce 1-1

Nel confronto della 18ª giornata di Serie D Girone E, Montevarchi e Foligno si sono conclusi con un pareggio 1-1. La partita, disputata ad Arezzo il 4 gennaio 2025, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna, mantenendo inalterate le rispettive posizioni in classifica.

Arezzo, 04 gennaio 2025 – Finisce 1-1 il match tra Montevarchi e Foligno valevole per la 18esima giornata di Serie D Girone E. Un match interpretato bene per circa 70' dal Montevarchi beffato nel finale dal colpo di testa di Manfredi. Un pareggio che porta la squadra valdarnese ad allungare a quattro i risultati consecutivi e conferma l'ottimo periodo di forma dei rossoblù visto nell'ultime settimane del 2025. Anche per gli umbri si tratta del quarto risultato utile consecutivo che permette alla squadra di Manni di rimanere in corsa per i play-off. Pronti via e dopo 120 secondi la coppia di centravanti montevarchina duetta al limite dell'area di rigore con Tommasini che calcia forte di sinistro ma la sfera finisce larga.

