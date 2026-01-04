Antenna di telefonia a Putignano i residenti | Questione ancora in sospeso chiediamo risposte immediate

A Putignano, i residenti chiedono chiarimenti sull’installazione di un’antenna di telefonia vicina alle abitazioni e al parco. La questione, aperta da mesi, rimane irrisolta e i residenti richiedono risposte immediate. La situazione, che persiste con l’arrivo del nuovo anno, evidenzia ancora una volta la necessità di un confronto tra cittadini e autorità competenti per trovare una soluzione condivisa.

Anno nuovo, problema vecchio. Non si sono dimenticati della questione relativa all'installazione dell'antenna di telefonia a pochi passi dalle abitazioni e dal parco gli abitanti del quartiere di Putignano che da mesi portano avanti una mobilitazione per chiederne lo spostamento.

