Annullato il presepe vivente di Villamagna | Per il maltempo e per i recenti lutti che hanno colpito la comunità

Da chietitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presepe Vivente di Villamagna è stato annullato per motivi di maltempo e in rispetto dei recenti lutti nella comunità. La decisione, comunicata dall’organizzazione, è definitiva e non prevede recuperi in altra data. La scelta è stata presa per garantire il rispetto e la sensibilità verso i membri della comunità in un momento difficile.

“A malincuore, causa maltempo e in segno di rispetto per i recenti lutti che hanno colpito la nostra comunità, comunico che il Presepe Vivente 2025 è stato definitivamente annullato, senza possibilità di recuperare in altra data”. Queste le parole del presidente della Pro Loco Giulio Di Labio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

