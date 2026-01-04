Annullato il presepe vivente di Villamagna | Per il maltempo e per i recenti lutti che hanno colpito la comunità

Il Presepe Vivente di Villamagna è stato annullato per motivi di maltempo e in rispetto dei recenti lutti nella comunità. La decisione, comunicata dall’organizzazione, è definitiva e non prevede recuperi in altra data. La scelta è stata presa per garantire il rispetto e la sensibilità verso i membri della comunità in un momento difficile.

"A malincuore, causa maltempo e in segno di rispetto per i recenti lutti che hanno colpito la nostra comunità, comunico che il Presepe Vivente 2025 è stato definitivamente annullato, senza possibilità di recuperare in altra data". Queste le parole del presidente della Pro Loco Giulio Di Labio.

Con dispiacere comunichiamo che, a causa del maltempo, il Presepe Vivente previsto per oggi e domani, 3 e 4 gennaio, è annullato . - facebook.com facebook

