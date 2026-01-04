Anno nuovo crisi vecchia | Una Hotels ko pure a Cremona

L’inizio del 2026 non porta miglioramenti per la Pallacanestrò Reggiana, che continua a incontrare difficoltà nel mantenere un rendimento stabile, in particolare nelle trasferte. La situazione evidenzia le sfide ancora presenti nel club, che si trova a dover affrontare un momento di difficoltà prolungata, con risultati lontani dalle aspettative e una continuità negativa nelle prestazioni fuori casa.

Niente da fare. La crisi della Pallacanestro Reggiana si trascina anche nel 2026, portandosi dietro gli stessi vuoti che impediscono alla squadra di Priftis di vincere in trasferta dal 12 aprile. Si parla di Serie A, ovviamente, la categoria che la Una Hotels dovrà difendere a denti stretti, lottando. Cosa che non ha fatto ieri a Cremona, dove – dopo un buon primo quarto – ha giocato un match di una povertà tecnica e tattica molto difficile da accettare e raccontare. Appena 25 i punti segnati nei due quarti centrali, dove le riserve – con Uglietti in testa – hanno ceduto di schianto regalando fiducia ad un avversario che era partito super contratto, perché reduce da cinque sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Anno nuovo, crisi vecchia: Una Hotels ko pure a Cremona Leggi anche: L’Una Hotels deraglia (ancora) pure in Europa. Quarta sconfitta di fila, ora è davvero crisi Leggi anche: Sprofondo Una Hotels: ora la crisi è nerissima Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iniziativa Pubblico Ministero: Autonomia e Nuove Regole; Una nuova Italia nella vecchia Europa; Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica; L'ultima occasione. Nel 2026 Taranto cambierà, o il declino sarà irreversibile. Anno nuovo, clima vecchio - Lavora nell’interfaccia tra scienza e politica, su cambiamento climatico, inventari di gas serra e foreste a scala europea ... ilpost.it

Psicologia dell’anno nuovo, oltre la retorica della ‘ripartenza’ - È il tempo della “ripartenza”, del “lasciarsi alle spalle ciò che è stato”, del “quest’anno sarà diverso”. livesicilia.it

Perché iniziare l’anno nuovo è diventato più difficile? - La psicologia spiega perché oggi iniziare l’anno nuovo è così faticoso. virgilio.it

Benvenuto anno nuovo File nel primo commento #buon2026 #insegnarechepassione #maestracreativa #maestra #annonuovo #scuolaprimaria #matematica - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.