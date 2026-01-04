Anna Tatangelo presenta Beatrice | Le parole non bastano

Anna Tatangelo introduce ufficialmente la sua piccola Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. Dopo l’annuncio del fratello Maurizio, l’artista conferma la nascita della bambina, sottolineando come le parole non siano sufficienti a esprimere la gioia e l’emozione di questo momento. Un nuovo capitolo nella vita della cantante, condiviso con i suoi fan con sincerità e sobrietà.

Anna Tatangelo mamma bis: le prime foto della piccola sui social - Dolcissimi scatti quelli di Anna Tatangelo diventata poche ore fa mamma della piccola Beatrice ... ultimenotizieflash.com

Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata la piccola Beatrice - Le foto della bimba, anche con il papà Giacomo Buttaroni e il fratello Andrea D’Alessio ... radioitalia.it

Anna Tatangelo condivide sui social le prime immagini della figlia Beatrice, nata ieri a Roma dal compagno Giacomo Buttaroni. Emozionata, la cantante scrive: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". F - facebook.com facebook

#AnnaTatangelo condivide sui social le prime immagini della figlia Beatrice, nata ieri a Roma dal compagno Giacomo Buttaroni. Emozionata, la cantante scrive: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.