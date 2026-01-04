Anna Tatangelo presenta Beatrice | Le parole non bastano
Anna Tatangelo introduce ufficialmente la sua piccola Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. Dopo l’annuncio del fratello Maurizio, l’artista conferma la nascita della bambina, sottolineando come le parole non siano sufficienti a esprimere la gioia e l’emozione di questo momento. Un nuovo capitolo nella vita della cantante, condiviso con i suoi fan con sincerità e sobrietà.
Dopo l'annuncio di ieri arrivato dal fratello, Maurizio, è Anna Tatangelo a presentare ufficialmente la sua piccola Beatrice, la bambina nata dall'amore con Giacomo Buttaroni, suo compagno. La cantante originaria di Sora, già mamma di Andrea, ha messo al mondo Beatrice nella giornata di ieri, 3. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
