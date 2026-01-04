Il 3 gennaio, sui social del fratello Maurizio, Anna Tatangelo ha annunciato di essere diventata nuovamente mamma. La cantante ha condiviso la prima foto con la figlia Beatrice, accompagnata da un messaggio che sottolinea l’emozione di questo momento. Un lieto evento che segna una nuova tappa nella vita di Anna, confermando il suo legame con la famiglia e la gioia di vedere crescere la propria bambina.

Anna Tatangelo è diventata di nuovo mamma: l’annuncio è arrivato nella giornata del 3 gennaio, sui social del fratello Maurizio. E ora è la Tatangelo a condividere sul suo profilo le prime foto insieme alla bambina, di nome Beatrice, la sua seconda figlia nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. “Le parole non bastano, perché l’amore è troppo grande”, queste le prime parole su Instagram, a corredo degli scatti dolcissimi. Anna Tatangelo condivide le prime foto con Beatrice. “Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”. A dare la notizia dell’arrivo di Beatrice è stato lo zio Maurizio, fratello di Anna Tatangelo: “Auguri amore di zio, bellissima”, aveva scritto nelle sue stories su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo, la prima foto con la figlia Beatrice: "Le parole non bastano"

