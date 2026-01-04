Anna Tatangelo ha partorito | nome e sesso del bebè

Anna Tatangelo ha recentemente dato alla luce la sua seconda figlia, Beatrice. La cantante di Sora ha scelto di condividere questa notizia, confermando il lieto evento avvenuto presso una clinica. Per ulteriori dettagli su nome e sesso del bebè, si può consultare l'articolo completo su Perizona.

#AnnaTatangelo condivide sui social le prime immagini della figlia Beatrice, nata ieri a Roma dal compagno Giacomo Buttaroni. Emozionata, la cantante scrive: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". x.com

