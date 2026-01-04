Anna Tatangelo con la figlia Beatrice e il fidanzato Giacomo Buttaroni le prime foto dopo il parto
Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram le prime immagini dopo il parto della loro seconda figlia, Beatrice. Nella foto si vedono anche il fidanzato Giacomo Buttaroni e la piccola. Il post esprime l’emozione della famiglia, sottolineando l’amore che li lega in questo momento speciale.
Anna Tatangelo ha pubblicato il primo post su Instagram dopo la nascita della figlia Beatrice. In foto anche Giacomo Buttaroni, suo fidanzato e papà della seconda figlia della cantante: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande". 🔗 Leggi su Fanpage.it
