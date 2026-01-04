Anello di fidanzamento di Damiano David per Dove Cameron | nozze nel 2026?

Un anello di fidanzamento con brillante sul dito di Dove Cameron, compagna di Damiano David dei Maneskin, ha suscitato speculazioni su un possibile matrimonio nel 2026. La scelta di un gioiello così evidente ha alimentato le voci sulla relazione tra i due artisti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano quindi solo ipotesi, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla coppia.

Bellissimo anello con brillante in primo piano sul dito della fidanzata di Damiano David, Dove Cameron, che sembra annunciare un matrimonio imminente tra il leader dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense. Mano nella mano, occhi negli occhi in un post condiviso da entrambi i protagonisti, lei scrive «la mia parte preferita dell'essere viva», lui «sarà un anno meraviglioso», che fa.

