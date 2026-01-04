Ancora vandali in azione distrutta la vetrata di una pensilina Atm
Continuano gli atti di vandalismo a Messina, con la recente distruzione della vetrata di una pensilina Atm vicino alla fermata tra viale Giostra e via Alibrandi. L’episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla manutenzione e alla sicurezza delle aree pubbliche nella città. Le autorità sono al lavoro per ripristinare l’area e prevenire ulteriori danni, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela degli spazi condivisi.
Ancora vandali in azione per le strade di Messina. La pensilina “smart” installata nei pressi della fermata bus tra viale Giostra e via Alibrandi è stata danneggiata. Qualcuno, forse lanciando una pietra o una bottiglia, ha distrutto la vetrata posteriore. A denunciare l'episodio è l'Atm che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Vandali in azione in centro storico: distrutta una colonnina in via Appia
Leggi anche: Romano di Lombardia, vandali in azione: imbrattati muri e pensilina autobus. Denunciati tre giovani
Fermate dell'autobus prese di mira dai vandali, distrutta pensilina Kyma Mobilità: Città vittima di sé stessa.
Vandali in azione, distrutte le panchine sul sentiero verso il castello: "Episodio grave e non isolato: e i danni sono a carico dell'intera comunità" - Nelle scorse settimane alcune panchine lungo il sentiero che conduce al castello di Arco sono state vandalizzate. ildolomiti.it
Porta Nolana a Napoli, vandali in azione: esplosi quattro colpi di pistola contro la sede Eav - Centrate le vetrate di quattro uffici, su diversi piani dell’edificio di Porta Nolana, sede dell’Ente Autonomo Volturno. ilmattino.it
Vandali a Boretto e Reggiolo. Danneggiati due scuolabus - La banda dei " vandali degli scuolabus " in azione nella Bassa, visti i due episodi accaduti a Boretto e Reggiolo, con danneggiamenti ai pulmini gialli di Til usati per il trasporto degli alunni. msn.com
Rubano i cappellini di Babbo Natale e distruggono gli elfi: vandali in azione x.com
Vandali in azione alla panchina tricolore, in Largo Martiti delle Foibe a Lanciano. La denuncia è del Circolo FdI cittadino, "È un simbolo di memoria storica", dice il segretario Rocco Finardi, condannando il gesto. La panchina è intitolata a Carlo Alberto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.