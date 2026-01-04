ancora vandali in azione distrutta la vetrata di una pensilina atm

Continuano gli atti di vandalismo a Messina, con la recente distruzione della vetrata di una pensilina Atm vicino alla fermata tra viale Giostra e via Alibrandi. L’episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla manutenzione e alla sicurezza delle aree pubbliche nella città. Le autorità sono al lavoro per ripristinare l’area e prevenire ulteriori danni, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela degli spazi condivisi.

Ancora vandali in azione per le strade di Messina. La pensilina “smart” installata nei pressi della fermata bus tra viale Giostra e via Alibrandi è stata danneggiata. Qualcuno, forse lanciando una pietra o una bottiglia, ha distrutto la vetrata posteriore. A denunciare l'episodio è l'Atm che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

