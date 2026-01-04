Anche quest'anno, l’Enpa di Monza e Brianza partecipa alla tradizionale “Befana del Cane e del Gatto”, offrendo calze e calendari benefici. L’iniziativa si svolge oggi, domani e martedì a partire dalle 9, con l’obiettivo di sostenere le attività di tutela e cura degli animali. Un’occasione per contribuire alla tutela degli animali domestici e condividere un momento di solidarietà con la comunità locale.

Anche quest’anno Enpa di Monza e Brianza si è fatto in tre per festeggiare la tradizionale “ Befana del Cane e del Gatto “: oggi, domani e martedì dalle 9.30 alle 18.30 i suoi volontari saranno in centro Monza sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma con le simpatiche befane che offriranno caramelle ai più piccoli. Si potranno incontrare anche alcuni cani del canile in cerca di famiglia o qualche quattrozampe che è stato ospite del rifugio e che una famiglia l’ha già trovata. Il 2025 appena concluso è stato un anno speciale per l’Enpa sezione di Monza che ha festeggiato 50 anni dalla prima edizione della Benedizione degli Animali e del concorso Cani Fantasia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche l’Enpa celebra la Befana con calze e calendari benefici

