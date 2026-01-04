Anche i turchi in piazza Scala | il sit-in per liberare Hannoun

Milano "Intifada fino alla vittoria", è questo il coro che anima il corteo in solidarietà di Mohammad Hannoun tenutosi ieri in Piazza della Scala a Milano. Il giordano, titolare dell'Api (Associazione dei palestinesi in Italia) è al centro della maxi inchiesta come uomo chiave della cupola di Hamas in Italia insieme ad altri suoi otto sodali. Presenti anche bandiere di Potere al Popolo e dell'Usb (l'Unione sindacale di base), mentre al microfono venivano intonate frasi in favore della resistenza, cori che inneggiano al "popolo in rivolta" e a sostegno dei detenuti. "Voi ci avete insegnato come si lotta e la vera strada da fare, la strada della verità e della liberazione, noi siamo fieri di voi", dicono gli allievi di Hannoun, che ora si stanno facendo largo in assenza dei leader che fino al momento degli arresti avevano dominato, gestito, comandato, la narrazione proPal italiana.

Scala, in piazza protesta di proPal e lavoratori spettacolo - "I giudici hanno detto che è illegittimo il licenziamento della maschera che alla Scala ha gridato 'Palestina libera' e quindi urliamo insieme al teatro 'Palestina libera! ansa.it

