Amorim | So che il mio nome non è come quello di Antonio Conte ma io sono il manager dello United Non mi dimetterò
Ruben Amorim ha affermato con chiarezza la propria posizione al Manchester United, sottolineando di essere il manager della squadra e non soltanto l’allenatore. In un intervento diretto, ha ribadito il suo impegno e la volontà di continuare nel ruolo, distinguendosi da figure più mediatiche e confermando la sua determinazione a guidare il club senza intenzioni di dimettersi.
Ruben Amorim chiarisce la sua posizione al Manchester United: «Sono il manager, non solo l’allenatore». Dopo l’1-1 contro il Leeds maturato oggi, il portoghese insiste che guiderà il club a modo suo per tutta la durata del contratto, nonostante le pressioni e le critiche dalla dirigenza. Il punto del Daily Mail. Scontro Amorim-dirigenza United: i dettagli. Si legge sul Daily Mail: Ruben Amorim è uscito allo scoperto con decisione, imponendo la sua visione al consiglio del Manchester United, sottolineando che è il manager del club e non solo l’allenatore. «Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Emanuela che coltiva frutti antichi: «Avevo un lavoro a tempo indeterminato, ma in ufficio mi sentivo ammuffire. Mio padre non mi ha parlato per una settimana, ma io sono rinata in Appennino»
Leggi anche: "Io, tedofora corono il mio sogno". Manager in marcia con la fiamma. Stocchi ambasciatrice dello sport
Amorim: «So che il mio nome non è come quello di Antonio Conte, ma io sono il manager dello United. Non mi dimetterò» - Ruben Amorim chiarisce la sua posizione al Manchester United: «Sono il manager, non solo l’allenatore». ilnapolista.it
#Amorim: «So che il mio nome non è come quello di Antonio Conte, ma io sono il manager dello #United. Non mi dimetterò» Ne parla il Daily Mail. Amorim, come #Conte, ci tiene a rimarcare la differenza tra manager e allenatore. Evidentemente, le pressioni d - facebook.com facebook
#ManchesterUnited, #Amorim: " #Zirkzee Se un giocatore è qui ed è concentrato su un altro club, allora c'è qualcosa che non va" #Cunha: "Un piacere giocare con Joshua. Vogliamo contare su di lui" tinyurl.com/bj34zw6n #ASRoma # x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.