Amarcord mura medicee L’Archivio Gori riaccende la memoria e la nostalgia

L'Archivio Gori di Grosseto invita a scoprire le Mura Medicee e il Baluardo della Cavallerizza, testimonianze storiche che conservano ricordi e testimonianze del passato. Attraverso documenti e dettagli, questa esposizione permette di riscoprire le tracce della storia locale, offrendo uno sguardo sobrio e autentico sulla memoria della città. Un percorso culturale che valorizza il patrimonio storico e invita alla riflessione sulle radici di Grosseto.

GROSSETO Ogni piccola cosa può nascondere qualcosa da imparare. Baluardo della Cavallerizza, il quinto delle mura grossetane. "Entrò nell'uso nel settecento quando vi fu aperta una scuola di equitazione. Coerentemente nel 1898 vi fu istallato il padiglione di un circo equestre". Queste sono parole messe nero su bianco da Aldo Mazzolai in un libro di testo inedito, dove racconta un dettaglio unico della città di Grosseto. Questa è una delle chiave di lettura della mostra 'Sulle mura: il giardino della città durante il boom economico' realizzata dall' Archivio fotografico Gori e resa possibile grazie al progetto di digitalizzazione portato avanti dall'archivio grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze.

