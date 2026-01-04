La città di Pesaro si prepara a ospitare un momento di grande significato con la staffetta della fiaccola olimpica per Milano-Cortina 2026. Tra i portatori della fiamma, diversi cittadini pesaresi rappresentano il valore e la tradizione sportiva della comunità. L’evento, in programma domani alle 14, sottolinea l’orgoglio locale e il coinvolgimento collettivo in questa importante manifestazione olimpica.

Pesaro moltiplica l’orgoglio olimpico. Ci sono altri pesaresi scelti per portare la fiamma dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 lungo il percorso marchigiano della staffetta, in programma domani dalle 14.15 alle 15 tra Muraglia-Montegranaro e il centro cittadino. Tra loro c’è Davide Tamburini, 33 anni, pesarese doc, che vivrà in prima persona uno dei momenti più simbolici dell’avvicinamento ai Giochi, attraversando le strade della regione con la torcia olimpica. Un riconoscimento che premia un percorso costruito giorno dopo giorno nello sport, fatto di competenza, dedizione e attenzione alla crescita dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Altri tedofori: si moltiplica l’orgoglio olimpico

