Alpignano festeggia l' Epifania | al Palasport arriva la Befana

Il Comune di Alpignano invita bambini e famiglie alla tradizionale Festa della Befana, che si terrà martedì 6 gennaio al Palasport di via Migliarone 26. Un’occasione per concludere le festività in modo tranquillo e conviviale, con attività e momenti dedicati ai più piccoli. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, rappresenta un momento di incontro e di tradizione per tutta la comunità.

Tutto pronto per il gran finale delle festività ad Alpignano. Martedì 6 gennaio, il Palazzetto dello Sport di via Migliarone 26 aprirà le sue porte per la tradizionale Festa della Befana, un evento interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato dal Comune in collaborazione con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

