Alluvione bando da 5 milioni | ultimo atto per blindare la pianura bolognese
È stato pubblicato il bando di gara per completare i lavori alla cassa di laminazione delle Budrie, nel comune di San Giovanni in Persiceto. Con un finanziamento di 5 milioni di euro, questa infrastruttura idraulica rappresenta l’ultimo passaggio per rafforzare la protezione della pianura bolognese contro le alluvioni. Un intervento importante per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.
Un passo decisivo per blindare la pianura bolognese. È stato pubblicato il bando di gara per l’ultimo stralcio dei lavori alla cassa di laminazione delle Budrie, l'infrastruttura idraulica nel comune di San Giovanni in Persiceto che conterrà le piene del Samoggia.L’intervento, dal valore di 5. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Alluvione, da domani inizia il rientro nelle case: in atto misure anti sciacalli
Leggi anche: Stop all’acqua nella notte tra il 19 e il 20 novembre in molti comuni della pianura bolognese
Verucchio, intervento post-alluvione: 1,5 milioni per strade e versanti. Lavori anche a Pieve Corena e Ventoso; Cassa del Samoggia verso l’ultimo atto; Rischio alluvione, al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige; Giani su alluvioni febbraio-marzo 2025: Passiamo a fase operativa.
Oltre 12 milioni di euro per le paratie anti-alluvione - Romagna è arrivato in queste ore alla quinta e conclusiva tranche di... ilrestodelcarlino.it
Manovra, c’è l’alluvione: “Ricostruzione pubblica, ci sono altri 400 milioni” - Curcio: “Erano per i privati, ma sono in eccesso: ora restano sul territorio”. msn.com
Giani su alluvioni febbraio-marzo 2025: "Passiamo alla fase operativa per impegno spesa di 99 milioni" - Lo stanziamento di 99 milioni di euro deliberato ieri dal Consiglio dei ministri consente di passare rapidamente alla fase operativa con ulteriori ... msn.com
Ricostruzione post #alluvione. Bando paratie, sono oltre 4.700 le domande subito ammesse al finanziamento. Già saldate le prime 400 con quasi un milione di euro. La #notizia regioneer.it/BandoParatie-D… x.com
Abbiamo presentato il nuovo bando di contributi per lo sport a Lodi. Un ammontare complessivo di 40 mila euro, eventualmente incrementabili, pensato per sostenere in modo concreto il lavoro quotidiano delle società sportive della nostra città. Non un se - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.