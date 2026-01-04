Alloggi demoliti Al loro posto nasce un parco

Negli anni Cinquanta, le case minime erano costruite senza considerare i rischi idrogeologici attuali, spesso in zone soggette a alluvioni. Oggi, quegli alloggi demoliti vengono sostituiti da un parco, riflettendo un diverso approccio alla sicurezza e alla tutela ambientale. Questa trasformazione evidenzia come il rispetto delle normative e la consapevolezza dei rischi siano cambiati nel tempo, favorendo un ambiente più sicuro e sostenibile.

Oggi sarebbero fuori norma, me negli anni Cinquanta quando le " case minime " sorsero "non si badava come in questi anni al rischio idrogeologico, né ai problemi legati alle alluvioni". Così Antonio Fusè (foto), sindaco di Melzo, spiega la genesi della demolizione degli otto alloggi comunali all'incrocio fra via Verdi e via Lussemburgo. "Sono affacciati sull'argine del Molgora, un pericolo – aggiunge – li abbiamo sgomberati da tempo, cercando una soluzione per gli assegnatari. Tutte persone fragili, qualcuno non c'è più. Ma nessuno è stato messo in mezzo alla strada". Al posto del complesso ormai disabitato sorgerà un parco, l'area verrà rinaturalizzata.

