Allo scrittore Vergoni il grazie di Mattarella
Enrico Vergoni, scrittore di Marotta, ha ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno nelle scuole italiane a favore della legalità. Un riconoscimento che evidenzia l'importanza del suo contributo nel promuovere valori civili e culturali tra i giovani, sottolineando l’apprezzamento delle istituzioni per il suo lavoro.
Lo scrittore marottese Enrico Vergoni (foto) ha ricevuto una missiva dal Presidente della Repubblica, contenente i ringraziamenti per quanto compiuto nelle scuole italiane a sostegno della legalità. Dopo aver ottenuto la benemerenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito per la sua attività decennale nelle scuole italiane, dove ha portato laboratori di scrittura con tema la legalità e l’impegno per una cittadinanza attiva, l’autore, pochi giorni fa, è stato destinatario degli auguri di Sergio Mattarella, che lo ha ringraziato per le sua attività svolte e lo spinge a continuare a incontrare i ragazzi, bisognosi di quei punti di riferimento che solo la letteratura può dare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
