Enrico Vergoni, scrittore di Marotta, ha ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno nelle scuole italiane a favore della legalità. Un riconoscimento che evidenzia l'importanza del suo contributo nel promuovere valori civili e culturali tra i giovani, sottolineando l’apprezzamento delle istituzioni per il suo lavoro.

Lo scrittore marottese Enrico Vergoni (foto) ha ricevuto una missiva dal Presidente della Repubblica, contenente i ringraziamenti per quanto compiuto nelle scuole italiane a sostegno della legalità. Dopo aver ottenuto la benemerenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito per la sua attività decennale nelle scuole italiane, dove ha portato laboratori di scrittura con tema la legalità e l’impegno per una cittadinanza attiva, l’autore, pochi giorni fa, è stato destinatario degli auguri di Sergio Mattarella, che lo ha ringraziato per le sua attività svolte e lo spinge a continuare a incontrare i ragazzi, bisognosi di quei punti di riferimento che solo la letteratura può dare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allo scrittore Vergoni il grazie di Mattarella

Leggi anche: A Binetto il 3° Concorso Letterario intitolato allo scrittore Tommaso Di Ciaula

Leggi anche: Favara inaugura il nuovo teatro comunale: sarà dedicato allo scrittore Antonio Russello

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allo scrittore Vergoni il grazie di Mattarella.

Buona serata Batman: caro Spider-Man, aveva ragione il poeta e scrittore #ToninoGuerra “Bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l'anima”. - facebook.com facebook