Allerta meteo per neve

Oggi, domenica 4 gennaio, la protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per neve. La perturbazione interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, con validità dalle 20 di oggi alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie durante questo periodo.

Emesso oggi, domenica 4 gennaio, dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo di allerta meteo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio.Dalla serata di domenica.

Meteo, scatta l'allerta neve nel fiorentino - E' stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido ... 055firenze.it

Neve in arrivo anche a Parma - Allerta meteo moderata anche per il ghiaccio, attenzione anche alla viabilità ... parmatoday.it

Allerta Meteo, FOCUS irruzione polare: stasera e domani neve al Centro/Sud. Capodanno al GELO!!!

Allerta Meteo, maltempo estremo al Centro Italia con nubifragi, tornado e neve! Gelo polare al Nord, Piemonte a -16°C in pianura all'alba dell'Epifania!!! x.com

. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 ge - facebook.com facebook

