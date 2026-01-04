Allerta meteo in Campania della ore 15 di oggi | le zone interessate

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale che potrebbero essere anche intense a scala locale. L'allerta gialla è connesse al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

