Allerta legge 104 | non aspettare il postino ecco la nuova procedura di accertamento

La legge 104 e la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 stanno modificando le procedure di accertamento della disabilità. È importante conoscere le nuove modalità per evitare ritardi o incomprensioni. In questa guida, troverai le informazioni essenziali sulla procedura di accertamento e le novità che potrebbero influenzare il percorso di riconoscimento.

La riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 622024 sta rivoluzionando l'intero sistema di riconoscimento. Entrata in vigore in forma sperimentale in 20 province, la nuova normativa prevede un'estensione graduale al resto del Paese, con un'applicazione completa fissata per il 1° gennaio 2027. Il fulcro della riforma riguarda il procedimento per l' accertamento della legge 104, che diventa più snello e integrato, eliminando passaggi duplicati e semplificando l'iter burocratico. La nuova procedura di accertamento della legge 104(www.lopinionista.it) Prima di questa innovazione, l'iter per ottenere il riconoscimento secondo la legge 104 era caratterizzato da diversi passaggi separati.

