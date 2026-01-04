Allegri torna a Cagliari | la firma nel museo del club sardo

Massimiliano Allegri torna a Cagliari, questa volta per firmare il suo ritratto nel museo del club sardo. L’evento segna un momento significativo, simbolo di un legame duraturo tra l’allenatore e la squadra rossoblù. La firma, documentata nel video pubblicato da Gazzetta, rappresenta un gesto di rispetto e riconoscimento per la storia condivisa tra Allegri e il Cagliari.

Cagliari-Milan, Allegri torna in Sardegna e firma la sua foto nel museo del club rossoblù. Ecco il video da Gazzetta.it. Cagliari-Milan, Allegri torna in Sardegna dove ha scritto la storia recente del club rossoblù. L'attuale allenatore rossonero firma la sua foto nel museo dei sardi.

Allegri firma con dedica nel museo del Cagliari: “Grazie di tutto” - gara, Massimiliano Allegri ha firmato la sua foto installata nel percorso museale dell'Unipol Domus, presente nella sezione dedicata agli allenatori che hanno ... milannews.it

Max Allegri firma la foto nel museo del Cagliari - Prima della gara con i rossoblù il tecnico del Milan ha visitato la sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club ... lanuovasardegna.it

CAGLIARI-MILAN 0-1: GIOCO OK, RISULTATO ANCHE. ALLEGRI TORNA PRIMO. dal mio canale YouTube #cagliari #milan #SerieA #Allegri - facebook.com facebook

Scudetti e mercato SPALLETTI C'È Leao graffia Allegri ride e il Milan torna primo Il Toro balla in difesa e tra gli agenti per Ricardo La prima pagina di Tuttosport di sabato 3 gennaio #Tuttosport x.com

