Allarme truffe a Pizzoferrato l' appello dell' amministrazione | Non fidatevi di chi si spaccia per amico o lontano parente
L’amministrazione di Pizzoferrato ha diffuso un avviso di attenzione riguardo a recenti tentativi di truffa nella zona. Si raccomanda di mantenere cautela e di non fidarsi di persone che si presentano come amici o parenti lontani, soprattutto se si tratta di richieste sospette o insolite. È importante verificare sempre le identità e segnalare eventuali situazioni sospette alle autorità competenti.
Allarme truffa a Pizzoferrato, dove negli ultimi giorni si sono registrate diverse incursioni di malintenzionati, che usano i soliti vecchi trucchi di fingersi altre persone o facendo leva sugli affetti familiari. L'allarme è stato lanciato dall'amministrazione comunale, che sul canale ufficiale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
