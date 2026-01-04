Allarme nei vicoli della movida di Genova altre due rapine in salita Pollaiuoli | 4 colpi in pochi giorni nel centro

Nella movida di Genova, si registrano due nuove rapine nella zona di salita Pollaiuoli, nel centro città. Dopo gli episodi recenti in via XXV Aprile e sulla linea 1, altre aggressioni hanno colpito i vicoli, lasciando alcune vittime ferite. La situazione evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nel cuore della città, richiedendo attenzione e interventi mirati.

Dopo i blitz in via XXV Aprile e sulla linea 1 ancora due rapine nei vicoli della movida di Genova. Le aggressioni si sono verificate in salita Pollaiuoli, le vittime sono rimaste ferite.

