Allarme nei vicoli della movida di Genova altre due rapine in salita Pollaiuoli | 4 colpi in pochi giorni nel centro

Da ilsecoloxix.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella movida di Genova, si registrano due nuove rapine nella zona di salita Pollaiuoli, nel centro città. Dopo gli episodi recenti in via XXV Aprile e sulla linea 1, altre aggressioni hanno colpito i vicoli, lasciando alcune vittime ferite. La situazione evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nel cuore della città, richiedendo attenzione e interventi mirati.

Dopo i blitz in via XXV Aprile e sulla linea 1 ancora due rapine nei vicoli della movida di Genova. Le aggressioni si sono verificate in salita Pollaiuoli, le vittime sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

allarme nei vicoli della movida di genova altre due rapine in salita pollaiuoli 4 colpi in pochi giorni nel centro

© Ilsecoloxix.it - Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro

Leggi anche: Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro

Leggi anche: Paura per due turisti accerchiati dal branco e rapinati nei vicoli a Genova, scattano otto denunce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Due rapine in salita Pollaiuoli, allarme nei vicoli della movida di Genova; Tunnel subportuale, resta il nodo dell’uscita in centro. “Tavolo su fondi e Sopraelevata”; Genova, coppia di turisti aggredita dopo la serata in un locale: “Seguiti sul bus e rapinati sotto l’albergo”; Rogo a Sestri Ponente, imprese in ginocchio: “Danni devastanti ma ci rialzeremo”.

allarme vicoli movida genovaDue rapine in salita Pollaiuoli, allarme nei vicoli della movida - Dopo i blitz in via XXV Aprile e sulla linea 1 ancora due rapine nei vicoli della movida di Genova. ilsecoloxix.it

Allarme nuove droghe nei vicoli di Genova: “Il crack viene mischiato con il Fentanyl” - Genova – L’allarme per lo spaccio e il consumo dilagante di droga nel centro storico viene messo nero su bianco in quasi tutti i rapporti delle forze dell’ordine. ilsecoloxix.it

Rientrato allarme per pacco sospetto vicino sinagoga Genova - È rientrato l'allarme per il pacco sospetto trovato vicino alla sinagoga di Genova. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.