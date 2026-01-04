Alla veglia della Befana con | Befane Befanoni e Befanotti

Il 6 gennaio si avvicina e, ad Arezzo, si prepara la tradizionale veglia della Befana con Befane, Befanoni e Befanotti. La notte dell’Epifania rappresenta un momento di condivisione e di radicata tradizione in molte culture europee. In questa occasione, si celebrano le usanze e i simboli che accompagnano questa festa, mantenendo vivo il senso di comunità e di passato.

Arezzo, 4 gennaio 2026 - La notte dell'Epifania è vissuta come una notte speciale in moltissime tradizioni europee. E l'ultima delle dodici notti del ciclo festivo invernale, che intercorre dal 25 dicembre al 6 gennaio, periodo connesso nell'immaginario dei popoli a diverse figure mitiche, frutto di stratificazioni ed elaborazioni culturali avvenute col passare dei secoli, in cui confluiscono e si fondono una serie di elementi provenienti da diversi culti. Proprio nella dodicesima notte in molti luoghi d'Europa avvengono azioni rituali dalle più svariate forme, in cui ricorrono alcuni elementi costanti, tra cui il "vagare" di elementi mascherati e uno scambio a carattere propiziatorio con essi da parte dei membri delle comunità umane. Vogliamo iniziare bene il 2026 con la prima occasione di festa, la VEGLIA DELLA BEFANA, il 5 gennaio! Sarà l'occasione per provare a 'spazzare' via le cose brutte e condividere fin da subito delle cose belle per l'anno che inizia!

