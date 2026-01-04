Alla prima senza Maresca il Chelsea pareggia 1-1 all’ultimo minuto sul campo del Manchester City
Nel match tra Manchester City e Chelsea, il risultato finale è stato un 1-1. La partita, valida per la prima senza Maresca, ha visto i londinesi ottenere un punto importante sul campo di una delle squadre più forti d’Inghilterra. Un pareggio che riflette l’equilibrio tra le due formazioni e lascia aperte molte possibilità per le prossime sfide di entrambe.
Pareggio amaro per il Manchester City contro il Chelsea che alla prima partita senza Maresca ottengono un prestigioso pareggio sul campo dell’armata di Guardiola e Haaland. In attesa del nuovo allenatore Liam Rosenior, e con in panchina il reggente McFarlane, i Blues strappano un punto all’Etihad grazie al gol nel recupero di Enzo Fernández, rallentando la corsa dei Citizens verso la vetta occupata dall’Arsenal. Manchester City-Chelsea: il report del match. Si legge su Footmercato: In attesa dell’arrivo di Liam Rosenior dopo l’esonero di Enzo Maresca, il Chelsea era chiamato a una risposta sul campo del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
