Nel match tra Manchester City e Chelsea, il risultato finale è stato un 1-1. La partita, valida per la prima senza Maresca, ha visto i londinesi ottenere un punto importante sul campo di una delle squadre più forti d’Inghilterra. Un pareggio che riflette l’equilibrio tra le due formazioni e lascia aperte molte possibilità per le prossime sfide di entrambe.

Pareggio amaro per il Manchester City contro il Chelsea che alla prima partita senza Maresca ottengono un prestigioso pareggio sul campo dell’armata di Guardiola e Haaland. In attesa del nuovo allenatore Liam Rosenior, e con in panchina il reggente McFarlane, i Blues strappano un punto all’Etihad grazie al gol nel recupero di Enzo Fernández, rallentando la corsa dei Citizens verso la vetta occupata dall’Arsenal. Manchester City-Chelsea: il report del match. Si legge su Footmercato: In attesa dell’arrivo di Liam Rosenior dopo l’esonero di Enzo Maresca, il Chelsea era chiamato a una risposta sul campo del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alla prima senza Maresca, il Chelsea pareggia 1-1 all’ultimo minuto sul campo del Manchester City

Leggi anche: Pronostico Manchester City-Chelsea con formazioni ufficiali e quote. La prima dei Blues senza Enzo Maresca in panchina

Leggi anche: Maresca, tecnico del Chelsea, respinge i legami con il Manchester City

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Enzo Maresca dà l’addio al Chelsea: dopo i trionfi in Conference e al Mondiale per club, decisive le…; Maresca-Chelsea, la separazione è ufficiale; Perché Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea; Crisi insanabile, ora è ufficiale: addio tra Chelsea e Maresca. Farioli si defila: Resto al Porto.

Maresca ha rifiutato 15 milioni dal Chelsea dopo l’addio: perché non ha voluto la buonuscita - Maresca ha lasciato il Chelsea senza ricevere nessun tipo di risarcimento: ha preferito non discutere i termini del suo contratto per andarsene subito ... fanpage.it