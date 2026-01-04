Alice Basso derubata in un ristorante a Milano | Che schifo spero che moriate male

Alice Basso, influencer torinese, è stata vittima di un furto in un ristorante a Milano. Durante la cena, le è stata sottratta la borsa, che aveva appoggiato sulla sedia. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni sui social, evidenziando ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali in luoghi pubblici.

Alice Basso è stata vittima di un furto in un ristorante di Milano. A raccontarlo è la stessa influencer che vive nel torinese: "Mi hanno rubato la borsa, eravamo a cena al ristorante e ce l'avevo sulla sedia. Ci siamo alzati per andare via e non c'era più".

Serata da dimenticare per Alice Basso, influencer seguita da oltre 800mila persone, derubata nella tarda serata del 2 gennaio a Milano

«Fate schifo, spero che moriate male, veramente. Non è per i soldi, proprio il gesto». Non è riuscita a trattenere la rabbia Alice Basso, influencer da oltre 800mila follower, che nella tarda serata del 2 gennaio è stata derubata in un ristorante in pieno centro a Milano.

