L’incontro tra Algeria e Repubblica del Congo, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, rappresenta un momento importante del torneo. L’Algeria, favorita, cerca di proseguire il cammino verso il titolo, mentre il Congo spera in una sorpresa. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. L’Algeria punta chiaramente al titolo, mentre il Congo sogna l’impresa in virtù di una rosa in crescita. Algeria-Rd Congo si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo stadio Moulay Hassan. ALGERIA-RD CONGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Algeria ha mandato un segnale forte qualificandosi agli ottavi di finale a punteggio pieno, vincendo tutte e tre le partite del girone contro Sudan, Burkina Faso e Guinea. Un percorso che restituisce credibilità ad una squadra reduce da due edizioni di Coppa d’Africa molto deludenti, chiuse con l’eliminazione al primo turno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Algeria-Rd Congo, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Mali-Tunisia, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Senegal-Sudan, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa d'Africa, dalla sorpresa Tanzania al Gabon sospeso dal governo: il punto verso gli ottavi; L’Algeria di Petkovic batte anche la Guinea Equatoriale; Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa d’Africa, dal miracolo Sudan alle certezze Algeria e Nigeria: il programma degli ottavi e dove vederle in chiaro.

Dove vedere Algeria-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: canale, orario, formazioni - L'Algeria affronta la Repubblica Democratica del Congo nel corso degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025: dove vedere il match in diretta tv e streaming. goal.com