Alfonso Signorini come sta e perché si è sospeso da Mediaset | parla la sua avvocata

Alfonso Signorini si trova attualmente in una situazione di sospensione da Mediaset, ma secondo le sue avvocatesse, mantiene un atteggiamento sereno e fiducioso. La sua posizione è stata confermata dai legali, che sottolineano la fiducia nella giustizia e nella correttezza delle proprie azioni. In questa fase, sono in corso gli sviluppi legali e le valutazioni sulla vicenda, senza che siano state ancora fornite ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Alfonso Signorini sarebbe sereno e fiducioso nella giustizia. È la linea che i suoi legali avrebbero ribadito fin dall’inizio. Eppure, a turbare davvero il presentatore non sarebbe tanto il profilo giudiziario, quanto quello che è successo dopo sui social. A confermarlo è ora anche l’avvocata Daniela Missaglia, che in un’intervista a Il Giornale ha raccontato come starebbe Signorini e perché avrebbe scelto l’autosospensione da Mediaset. Fabrizio Corona parla anche di Maria De Filippi dopo Signorini Come sta Alfonso Signorini. Secondo quanto riferito, Alfonso Signorini resterebbe tranquillo rispetto agli aspetti legati alla giustizia, ma il peso emotivo della rete sarebbe diventato difficile da gestire. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Perché Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione; Perché Alfonso Signorini ha chiuso Instagram? L’indiscrezione di Fanpage sulle accuse di Fabrizio Corona; Perché ho denunciato Alfonso Signorini dopo 4 anni? Quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura ti colpevolizzi temi di non essere creduto Ho fatto terapia | così Antonio Medugno in un video.

