Alessia 9 anni d’amore | I fondi per curarla? Li voleva donare agli altri

Alessia, con nove anni di vita, è venuta a mancare dopo aver combattuto una grave malattia. La sua storia è un esempio di forza e altruismo, poiché avrebbe voluto donare i fondi per la sua cura agli altri. La sua famiglia ricorda il suo insegnamento: l’amore e la speranza sono più forti di ogni difficoltà, anche nei momenti più dolorosi.

Verdellino unita nel ricordo della piccola Alessia. Il papà: «Ci ha insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio» - Si è spenta Alessia Daminelli, bambina di 9 anni di Verdello che dal febbraio scorso lottava contro un medulloblastoma ... ecodibergamo.it

Alessia Daminelli, morta a 9 anni per un tumore al cervello. Sognava di fare la calciatrice, il papà: «Ci hai insegnato che la grandezza non si misura in anni ma in coraggio» - La bambina, per la quale ad aprile era stata lanciata una raccolta fondi, viveva a Verdellino. msn.com

Alessia non ce l'ha fatta. A 9 anni, un tumore se l'è portata via - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.