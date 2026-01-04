Alessia 9 anni d’amore | I fondi per curarla? Li voleva donare agli altri

4 gen 2026

Alessia, con nove anni di vita, è venuta a mancare dopo aver combattuto una grave malattia. La sua storia è un esempio di forza e altruismo, poiché avrebbe voluto donare i fondi per la sua cura agli altri. La sua famiglia ricorda il suo insegnamento: l’amore e la speranza sono più forti di ogni difficoltà, anche nei momenti più dolorosi.

IL LUTTO. Si è spenta tra le braccia di mamma e papà per una grave malattia. «Ci ha insegnato che l’amore non conosce la resa, anche quando tutto sembra perduto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

