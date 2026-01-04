Alberto Trentini e i detenuti italiani in Venezuela | speranza e apprensione dopo l’arresto di Maduro

Alberto Trentini, insieme ad altri detenuti italiani in Venezuela, rappresenta una situazione di preoccupazione e incertezza. Dopo l’arresto di Maduro, si intensificano le questioni legate alla tutela dei cittadini italiani all’estero e alle condizioni di detenzione. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare con attenzione le dinamiche diplomatiche e umanitarie che coinvolgono i nostri connazionali nel paese sudamericano.

“Abbiamo italiani detenuti in Venezuela, a cominciare da Trentini, ma con lui ce ne sono un’altra dozzina “. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, subito dopo il blitz statunitense che ha decretato la fine del regime di Maduro, ha richiamato pubblicamente l’attenzione sulla condizione dei cittadini incarcerati nel Paese sudamericano. Tra loro c’è il cooperante di Venezia Alberto Trentini, che da oltre un anno si trova nel carcere El Rodeo I di Caracas, senza che nei suoi confronti sia stata formalizzata nessuna accusa. Le famiglie dei detenuti connazionali oscillano tra la speranza e l’apprensione, in un contesto ancora incerto, date le molte incognite sul futuro del Venezuela e sulle possibili ricadute dell’intervento statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

