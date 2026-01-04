Al via la stagione teatrale al Teatro Santa Chiara | successo per l’apertura con Ciro Giustiniani

È iniziata la nuova stagione teatrale al Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia, promossa dall’Associazione Per Borgo Ferrovia. L’apertura, con lo spettacolo di Ciro Giustiniani, ha registrato una buona affluenza di pubblico, segnando un avvio positivo per il cartellone di quest’anno. La rassegna propone una serie di rappresentazioni che arricchiranno l’offerta culturale della zona, mantenendo un clima di sobrietà e attenzione alla qualità artistica.

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione teatrale del Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia, promossa dall'Associazione Per Borgo Ferrovia, che ha inaugurato il cartellone con una serata all'insegna del divertimento e della grande partecipazione di pubblico.Ciro Giustiniani conquista la platea.

