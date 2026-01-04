Al via la ristrutturazione della stazione ecologica di Savignano sul Panaro | sarà più grande e moderna

A Savignano sul Panaro iniziano i lavori di ristrutturazione della stazione ecologica di via Sant’Anna. L’intervento prevede un ampliamento e un aggiornamento della struttura, che sarà più grande e moderna. La riqualificazione si concluderà entro l’estate, migliorando i servizi per la gestione dei rifiuti differenziati e favorendo un più efficace sistema di raccolta nel territorio.

Savignano sul Panaro avrà una nuova stazione ecologica, più grande e moderna. Partono infatti mercoledì 7 gennaio i lavori per la completa ristrutturazione del centro di raccolta per rifiuti differenziati di via Sant'Anna, che riaprirà ampliato e rinnovato entro la prossima estate.

